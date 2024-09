Padova 400 motociclisti organizzano corse clandestine in memoria dello youtuber Luca Salvadori | polizia accerchiata e minacciata

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 26 settembre 2024) Erano in 400 iche si sfidavano in gare di velocità illegali per le strade vicino. Lali ha scoperti grazie alle segnalazioni di alcuni automobilisti che avevano incrociato centinaia di giovani in sella a una moto. Il luogo del raduno era fissato nella zona industriale del capoluogo euganeo per il 15 settembre, il giorno dopo la morte del pilota professionista e, rimasto vittima di un incidente nelle qualifiche dell’ultima tappa del campionato IRRC a Frohburg, in Germania. Gli agenti sono stati prima accerchiati da alcuni deie poi minacciati da un 53enne: «Vi sparo col fucile», avrebbe detto l’uomo poi denunciato. Firmati 28 “fogli di via”.