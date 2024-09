Oltre 50 milioni di sigarette elettroniche illegali scoperto deposito clandestino in Versilia | maxi sequestro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 26 settembre 2024) Viareggio, 26 settembre 2024 – Un’operazione di grande portata è stata condotta dai finanzieri del comando provinciale di Lucca, che hanno sequestrato più di 50die accessori per il fumo. L’intervento ha portato alla scoperta di unnon autorizzato e alla denuncia di due soggetti italiani coinvolti nella gestione illecita. Le indagini della Guardia di Finanza, avviate in seguito a segnalazioni su vendite online sospette die ricariche per e-cig in, hanno portato alla scoperta di un magazzino. All'interno del, ordinatamente disposto su scaffali, erano stoccatidi pezzi, tra cui, ricariche, filtri e cartine, tutti pronti per essere venduti sul mercato, senza le necessarie autorizzazioni previste dalla legge.