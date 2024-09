Neonati sepolti Chiara Petrolini in silenzio davanti al giudice La famiglia | Rispettate il nostro dolore

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 26 settembre 2024), la 21enne di Traversetolo accusata di omicidio volontario premeditato e occultamento di cadavere, è arrivata al Tribunale di Parma alle 14:25 accompagnata dal suo legale, l’avvocato Nicola Tria. La giovane si trova agli arresti domiciliari con l’accusa di aver partorito e poi seppellito i corpi dei suoi due figli nel giardino dell’abitazione in cui viveva insieme ai genitori e al fratello, a Vignale di Traversetolo. “ildella”, ha anche riferito l’avvocato. L’udienza Durante l’udienza,ha avuto la possibilità di rilasciare dizioni spontanee e rispondere alle domande del magistrato, ma ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere, rimanendo in. Si tratta di un caso che ha profondamente scosso la comunità locale e ha attirato l’attenzione mediatica a livello nazionale.