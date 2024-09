Mi hanno operato Peppe di Napoli dell’Isola dei Famosi l’intervento dopo la scoperta del tumore

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 26 settembre 2024)Di, noto per aver partecipato anche all’Isola dei, è stato sottoposto ad un’operazione chirurgicaladi un. Nella giornata del 25 settembre aveva fatto sapere: “Oggi mi ritrovo qui dal nulla in un ospedale, non è proprio il luogo adatto per me, tutto così silenzioso e sistemato, domani dovrò affrontare il mio primo intervento perché facendo alcune visite sono stati trovati nel mio corpo vari corpi estranei, tanti piccoli linfomi che mi sono venuti a trovare”.Diaveva poi aggiunto: “Dico così perché adesso devono assolutamente andare via, non è il posto giusto per loro. Ma ci possiamo mai abbattere per così poco? Dai che ho una marea di novità da dirvi!!”. Ora il titkotker è tornato a farsi vedereessere finito sotto i ferri e ha svelato quali siano le sue condizioni di salute. Leggi anche: “Cosa mitrovato”.