Mef annuncia emissione nuovi titoli di Stato il calendario per le sottoscrizioni

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) ha recentementeto l’didi, delineando undettagliato per le operazioni di sottoscrizione. Queste opportunità di investimento includono quattro categorie principali di: BTP a 5 anni, BTP a 10 anni, CCTeu a 7 anni e una tranche specifica di BTP a 10 anni. Ma vediamo nel dettaglio come partecipare e massimizzare le opportunità di investimento Quando è la prossimadididelleLe date per la prenotazione e la presentazione delle domande sono le seguenti: Prenotazione da parte del pubblico: fino al 26 settembre 2024. Presentazione domande in asta: entro le ore 11:00 del 27 settembre 2024. Presentazione domande per l’asta supplementare: entro le ore 15:30 del 30 settembre 2024. Regolamento delle: il 1° ottobre 2024.