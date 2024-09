Medioriente | Idf ucciso capo unità aerea di Hezbollah

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di giovedì 26 settembre 2024) Roma, 26 set. (LaPresse) – Il comandante delle forze aeree di, Muhammad Hussein Sarour, è statonel raid israeliano su Beirut. Lo hanno confermato le forze israeliane di difesa (Idf), citate da The Times of Israel. Secondo Tel Aviv Sarour avrebbe diretto e comandato numerosi attacchi aerei contro Israele, utilizzando droni carichi di esplosivo e missili da crociera. Negli ultimi anni Sarour avrebbe guidato la produzione di droni die creato siti in Libano dove il gruppo costruiva droni esplosivi, alcuni dei quali si trovavano sotto edifici civili a Beirut. Sarour si eraa Hebzollah negli anni 80, ricoprendo vari incarichi, anche nelle difese aeree del gruppo, nell’Aziz della Forza Radwan e come addetto diin Yemen, dove sarebbe stato coinvolto nelle forze aeree degli Houthi.