Louis Vuitton Cup 2024 | doppio cambio tra cyclors per Luna Rossa

(Di giovedì 26 settembre 2024) Manca sempre meno alle prime due regate di giovedì 26 settembre per quanto riguarda la finale di Cup tra e Ineos Britannia. La serie, al meglio delle 13 regate (passa il turno chi ne vince sette) consente di guadagnare un già prestigioso trofeo e al contempo affrontare New Zealand nel Match Race che vale l'America's Cup. I due skipper Max Sirena e Ben Ainslie hanno comunicato la composizione dei rispettivi equipaggi: l'imbarcazione italiana vede James Spithill e Francesco Bruni come timonieri, i trimmer sono invece Andrea Tesei e Umberto Molineris. previsto tra i: Bruno Rosetti ed Enrico Voltolini disputeranno entrambe le regate, Emanuele Liuzzi e Cesare Gabbia solo la prima, Luca Kirwan e Paolo Simion al loro posto nella seconda.