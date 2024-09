LIVE Sinner-Jarry ATP Pechino 2024 in DIRETTA | pochi minuti all’esordio del numero uno del mondo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 26 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:03 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4via all’incontro con l’azzurro al servizio. 10:02 Accolti dall’applauso del pubblico entrano in campo Jannike Nicolas. 09:58 Il vincente del match troverà al secondo turno uno tra lo svizzero Stan Wawrinka ed il tedesco Jan-Lennard Struff, incontro che si disputerà domani. 09:54 Quello che andremo a commentare sarà il secondo confronto diretto tra l’altoatesino ed il cileno, con quest’ultimo che nel 2019 si impose in due parziali sull’erba di s’-Hertogenbosch. 09:50 Pavel Kotov completa la rimonta chiudendo per 7-5 al terzo set dopo un’autentica battaglia. Tra poco meno di ventispazio a. 08:40 Arriva la reazione di Kotov. Il russo porta l’incontro al terzo set.