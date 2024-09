L’Italia sarà divisa a metà dal meteo | ecco cosa aspettarci nei prossimi giorni

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di giovedì 26 settembre 2024)spaccata in due,le previsioniper questo fine settimana e per i. Il clima in Italia sta vivendo forti contrasti: il Nord è alle prese con un’ondata di maltempo, mentre il Centro-Sud è colpito da un’intensa ondata di caldo africano con temperature che raggiungono i 35 gradi. Tuttavia, il prossimo fine settimana porterà un cambiamento radicale, con un brusco calo termico che cambierà il quadrosull’intera Penisola. Vediamo assieme il quadro della situazione. Piogge intense e allerta in Romagna Come riferisce Andrea Garbinato, responsabile della redazione di iL.it, neiil Nord Italiainvestito da piogge diffuse e intense. Particolare attenzione è rivolta alla Romagna, già duramente colpita dalle recenti alluvioni. Le nuove precipitazioni potrebbero mettere ulteriormente a rischio le zone già danneggiate.