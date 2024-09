In giro per Tor Bella Monaca con cocaina e munizioni arrestato

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 26 settembre 2024) Roma, 26 settembre 2024 – I Carabinieri della Compagnia Frascati hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Tor, che ha portato all’arresto di una persona per detenzione di droga e alla denuncia a piede libero di altre due. Lo scopo è prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità diffusa e conseguente degrado urbano, che incidono in maniera significativa sulla sicurezza reale e su quella percepita dai cittadini. Lo scopo del servizio, condiviso con le altre forze di polizia in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini, è in linea con le direttive del Ministro dell’Interno.