Grandi e piccoli Il teatro è per tutti

(Di giovedì 26 settembre 2024) (Pavia) È pronto ad alzarsi sulle rassegne "Argini" e "argini" il sipario delMastroianni di San Martino Siccomario. Per la prossima stagione, "In Scena Veritas" torna a proporre un cartellone di 11 spettacoli dedicati al pubblico adulto e un altro di 6 per bambini e ragazzi. Da ottobre ad aprile ci sarà un’alternanza di produzioni firmate dalla stessa compagnia In Scena Veritas, e produzioni esterne.puro, musica, cabaret e satira saranno i generi in cui spazieranno gli spettacoli della rassegna "Argini", mentre per i piùil programma prevede rivisitazioni di fiabe classiche e narrazione di fiabe moderne, con una puntata speciale, a dicembre, in occasione di Natale.