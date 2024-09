Fotocamere il mercato resiste ed è tutto giapponese

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 26 settembre 2024) Uno spazio diventato improvvisamente piccolo per colpa dall'evoluzione tecnologica degli smartphone, che tenta di risalire e registra qualche segnale positivo. Il settore della fotografia digitale è in sofferenza da anni, ma al contempo nell'ultimo triennio si è stabilizzato nei numeri. Con un dato netto circa le tendenze di acquisto: calano sempre di più le reflex, crescono in maniera costante le mirrorless. Guardando le cifre diffuse dalla Camera & Imaging Products Association (CIPA), nel 2023 sono state spedite in complesso poco meno di 6 milioni di corpi macchina digitali, per un leggero ma promettente rialzo pari all'1,25% rispetto ai dodici mesi precedenti. Osservando la tipologia di, 1,168 milioni sono state le reflex distribuite inil mondo, mentre i pezzi con ottiche intercambiabili sono stati 4,83 milioni.