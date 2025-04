Terremoto Bagnoli domani abitanti in presidio Il 30 aprile le famiglie sfollate dovranno lasciare gli alberghi

Bagnoli dopo il Terremoto del 13 marzo. Il Comune di Napoli, attraverso l'assessore al Welfare Luca Trapanese, ha chiarito un aspetto controverso della richiesta per ottenere il "Contributo di Autonoma Sistemazione", mentre è polemica a proposito del fatto. Napolitoday.it - Terremoto Bagnoli, domani abitanti in presidio. Il 30 aprile le famiglie sfollate dovranno lasciare gli alberghi Leggi su Napolitoday.it Tiene banco la vicenda degli sfollati didopo ildel 13 marzo. Il Comune di Napoli, attraverso l'assessore al Welfare Luca Trapanese, ha chiarito un aspetto controverso della richiesta per ottenere il "Contributo di Autonoma Sistemazione", mentre è polemica a proposito del fatto.

Terremoto Bagnoli, domani abitanti in presidio. Il 30 aprile le famiglie sfollate dovranno lasciare gli alberghi. Campi Flegrei. Ciciliano incontra i sindaci: "Evacuazione prevista solo in piano vulcanico" - Finora sgomberate oltre 300 persone. Terremoto Campi Flegrei, tensioni all’ex base Nato di Bagnoli: i residenti sfondano i cancelli –…. A Napoli 184 sfollati per il terremoto, tutti da Bagnoli. Aperta struttura di Marechiaro. Terremoto Napoli, residenti sfondano i cancelli dell'ex base Nato:"Cerchiamo solo un posto sicuro". Napoli, forte scossa di terremoto 4.4: crolli e paura tra gli abitanti. Ne parlano su altre fonti

Notte in strada per gli abitanti di Bagnoli per paura di un nuovo terremoto - Si tratta di "un edificio che è stato manutenuto anche sotto il profilo strutturale - dice all'AGI sua figlia Francesca- il terremoto ... abita a cavallo tra i quartieri Fuorigrotta e Bagnoli ... (msn.com)

A Napoli 184 sfollati per il terremoto, tutti da Bagnoli. Aperta struttura di Marechiaro - Sono 187 in totale, per 87 nuclei familiari, gli abitanti di Bagnoli che hanno dovuto lasciare le loro abitazioni a seguito della scossa di terremoto ... fino a domani, con l'obiettivo di ... (fanpage.it)

Bagnoli, bradisismo e cemento - Città (Italia) «Guarda là: ci sta pure il dottore! Seduto a terra, col pennello…» borbotta perplesso un agente della Digos davanti al tendone della Protezione Civile nell’ex base Nato di Bagnoli. Non ... (ilmanifesto.it)