Evasione della tassa di stazionamento per i bus turistici venti cartelli per correre ai ripari

"A partire da martedì 15 aprile (volutamente prima del periodo pasquale), saranno installati ad Agrigento 20 cartelli informativi nei principali punti di accesso alla città per segnalare chiaramente l'obbligo di pagamento della tassa di stazionamento per i bus turistici". Ad annunciarlo è.

Tassa di stazionamento per i bus turistici, al via i controlli antievasione - L’iniziativa, fortemente voluta dall’intera Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Francesco Miccichè, e in particolare dall’Assessore alla Polizia Locale e alle Attività Produttive Carmelo ... (grandangoloagrigento.it)