Dominio McLaren nelle libere in Bahrain non male le Ferrari

Bahrain) - Va in archivio la prima giornata del weekend del Gran Premio del Bahrain di Formula 1, dedicata alle prime due sessioni di prove libere. Come prevedibile a farla da padrone sono ancora le McLaren, che Ilgiornaleditalia.it - Dominio McLaren nelle libere in Bahrain, non male le Ferrari Leggi su Ilgiornaleditalia.it Prima sessione a Norris, seconda a Piastri con Leclerc quarto e Hamilton ottavo SAKHIR () - Va in archivio la prima giornata del weekend del Gran Premio deldi Formula 1, dedicata alle prime due sessioni di prove. Come prevedibile a farla da padrone sono ancora le, che

F1, GP Bahrain 2025: le prove libere 2 in diretta. GP Bahrain: dominio McLaren nelle FP2. Poi Russell e Leclerc. Hamilton ottavo. Dominio McLaren nelle FP2, Leclerc è 4° davanti ad Antonelli, Hamilton 8° con l'altra Ferrari dietro a Verstappen. Dominio McLaren nelle libere in Bahrain, non male le Ferrari. Dominio McLaren in Bahrain, Charles Leclerc e Lewis Hamilton indietro. Formula 1, McLaren protagoniste nelle prove libere del venerdì al Gp del Bahrain. Ne parlano su altre fonti

Dominio McLaren in Bahrain, Charles Leclerc e Lewis Hamilton indietro - Sul tracciato di Sakhir, sotto la luce dei riflettori. Oscar Piastri ha ottenuto il miglior tempo in 1'30''505, staccando tutti. (msn.com)

Dominio McLaren nelle libere in Bahrain, non male le Ferrari - SAKHIR (BAHRAIN) (ITALPRESS) - Va in archivio la prima giornata del weekend del Gran Premio del Bahrain di Formula 1, dedicata alle prime due sessioni di p ... (italpress.com)

Dominio McLaren nelle prime libere del Bahrain, la Ferrari insegue - Dominio McLaren nelle prime libere del Bahrain, la Ferrari insegue. I risultati e la classifica delle prime due sessioni di prove libere ... (italpress.com)