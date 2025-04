Lettera43.it - È arrivata in Albania la nave Libra con 40 migranti, Cecilia Strada: «Erano tutti ammanettati»

Sono arrivati nel pomeriggio dell’11 aprile in, a Shengjin, 40provenienti da diversi Centri di permanenza per il rimpatrio in Italia, a bordo dellasalpata da Brindisi.viaggiavano sotto sorveglianza, ciascuno scortato da due agenti e con i polsi legati da fascette. «Li abbiamo visti con le fascette ai polsi e questa cosa ci ha colpito molto», ha affermato Francesco Ferri, esponente di Action Aid. Parole a cui si è aggiunta la denuncia dell’avvocato Gennaro Santoro dell’associazione Antigone, che ha definito l’uso delle fascette «illegittimo». Anche l’eurodeputataha chiesto chiarimenti alla polizia italiana: «Scendevano. Ci hanno detto che lo hanno fatto per evitare gesti di autolesionismo».(Imagoeconomica).Gli avvocati dei 40puntano a impugnare la convalida del trattenimentoUna volta a terra, i, che sono per lo più originari di Tunisia e Marocco, ma con presenze anche da Bangladesh e Moldavia, sono stati condotti con un autobus all’hotspot nei pressi del porto.