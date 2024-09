Cascina presentata la Festa dello Sport

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 26 settembre 2024)26 settembre 2024- Sabato 28 settembre Corso Matteotti e piazza dei Caduti si trasformeranno in un grande campo per ospitare la “”, in programma dalle 17 alle 20. Preceduta dal convegno “La Medicina” (alle 16 in Sala Consiliare), la manizione vedrà impegnate oltre venti associazioniive che illustreranno e faranno provare le varie discipline a tutti i partecipanti, dai più piccoli ai più grandi. L’evento è infatti finalizzato a far conoscere alla collettività l’offertaiva presente sul territorio comunale, tramite l’allestimento di aree strutturate per effettuare dimostrazioni pratiche delle varie attività.