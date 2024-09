Ballando con le stelle Federica Pellegrini | Non sono pronta a dedicare la vita allo sport fare tv mi diverte

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di giovedì 26 settembre 2024) (Adnkronos) –è uno dei più attesi nuovi volti di ‘con le’, dal 28 settembre 2024 su Rai1. “tv mie lo farò fin quando ci saranno sfidenti per me”, ha detto l’ex nuotatrice a margine della conferenza stampa del dance show di Milly Carlucci. E a chi chiede se in futuro le piacerebbe diventare presidente del Coni risponde: “Nonla miae tutti i miei giorni”. Sul programma di Rai 1 ha detto: “Vedrete unante e impacciata. Non partecipo a ‘con le’ per vincere, ma è una sfida con me stessa e per combattere un po’ questa mia timidezza innata”. “Sicuramentecambiata con la maternità e dopo il nuoto.