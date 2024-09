Atp di Pechino Sinner ha battuto Jarry al primo turno

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di giovedì 26 settembre 2024) Buona la prima per Janniksui campi dell’Atp di, di cui è campione in carica. Aldel torneo, che è stato anche ilmatch con il nuovo staff, il numero uno al mondo hain tre set il cileno Nicolás(numero 28 dell’Atp) con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-1. Una partita difficile ma in crescendo per, che inizialmente ha faticato sulla risposta mentreha giocato un ottimoset, ma senza riuscire a mantenere la stessa intensità nei parziali successivi. L’azzurro affronterà al secondoRoman Safiullin (entrato in tabellone al posto di Jan-Lennard Struff) o Stan Wawrinka, che giocheranno venerdì. Too strong @janniksin @ChinaOpen #ChinaOpen pic.twitter.com/FPEaKanza6 — ATP Tour (@atptour) September 26, 2024 Articolo completo: Atp dihaaldal blog Lettera43