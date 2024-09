WINDTRE offre i nuovi iPhone 16 iPhone 16 Plus iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Roma, 24 settembre –gli16 e16con il nuovo chip A18, Camera Control, potenti aggiornamenti al sistema di fotocamera avanzato, il pulsante Action per accedere rapidamente a funzioni utili e un notevole aumento della durata della batteria;16 Pro e16 Pro Max, alimentati dal chip A18 Pro con prestazioni CPU all’avanguardia nel settore, dotati di dimensioni dello schermo più grandi, controllo della fotocamera, funzioni innovative per la fotocamera Pro e un aumento notevole nella durata della batteria.16 Pro Max a rate conclientipotranno avere i16 a partire da 19,99€ in più al mese con l’offerta Unlimited Pro 5G, che prevede Giga illimitati in 5G e Più Sicuri Mobile Pro, il servizio incluso cheuna navigazione internet sicura e la protezione dei propri dati sensibili.