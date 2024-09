Striscia la Notizia | debutta il primo velino nella storia del programma

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Dopo 36 anni di onorato servizio al pubblico italiano,lasi rinnova con un cambiamento storico: accanto alla tradizionale Velina arriva il, interpretato da Gianluca Briganti, ballerino e performer di grande esperienza. Alaapproda per questa nuova edizione, per la prima volta, iluomo. Questa novità è stata accolta con entusiasmo e curiosità , poiché segna un’importante apertura delverso la parità di genere, tema da sempre al centro di dibattititelevisione italiana.la, foto Ansa – VelvetMagChi è Gianluca Briganti? Gianluca Briganti, ildila, è un ballerino toscano che ha alle spalle una carriera internazionale. Ha lavorato in numerosi musical e show televisivi sia in Italia che all’estero.