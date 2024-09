Scatta il bacio tra Helena e Lorenzo al GF | concorrenti senza parole VIDEO

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Nella casa del Grande Fratello ci sono stati nuovi sviluppi in queste ore. Come già accennato in precedenza, tra alcunistanno nascendo i primi flirt, anche se la situazione è apparsa piuttosto confusa a causa di un triangolo amoroso. Adesso, però, le cose stanno andando gradualmente delineandosi. TraPrestes eSpolverato, infatti, èto unmolto passionale. Iltraal GF: cosa è successo Nuove dinamiche si stanno venendo a creare e contribuiranno sicuramente a tenere alto il livello di attenzione del pubblico nel corso della prossima puntata del GF di giovedì 26 settembre. Durante la notte appena trascorsa, infatti,si sono baciati. Tutto è partito da un gioco. Isi sono messi alla prova cercando di dimostrare le loro doti attoriali.