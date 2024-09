Rockets | al via le prevendite per cd e vinili in edizione limitata e numerata del nuovo disco The Final Frontier

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 25 settembre 2024) MILANO – La leggendaria band franceseè pronta a pubblicare il suo attesissimoalbum, “The”, il 31 ottobre 2024. Da oggi tutti i fan potranno acquistarlo in prevendita, in, in tre edizioni esclusive: 1.000 cd, 500blu e 500trasparenti. Per maggiori informazioni sulla prevendita L'articolo: al via leper cd eindel“The” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Addio al compositore Ennio Morricone Naya Rivera, la maldi Glee colpisce ancora Alla scoperta di Raffaele Argentieri Jr: l’intervista Enzo Cianci, una vita da pioniere Gianni Maisto, original soundtrack: “Risuonando” Vita da cantautore: intervista ad Angelo Bettati