Palpeggiò due dipendenti chiesto il processo per l’ex presidente della Aninsei | è accusato di violenza sessuale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Luigi Sepiacci, ex(Associazione nazionale istituti non statali e di istruzione, è un imputato per. Il secondo procedimento, dopo quello già in fase processuale a Viterbo quando l’uomo era alla guida dell’Accademia di Belle Arti. Per Sepiacci, 78 anni, la procura di Roma hail rinvio a giudizio per gli abusi denunciati da due. Nel capo di imputazione si legge che l’anziano, “abusandopropria autorità e profittandoposizionevittima, seduta tra la scrivania e una parete toccava i seni, palpeggiava i glutei accompagnando tali gesti da accarezzamenti al ginocchio, alle spalle, ai capelli”. Tutto, secondo gli inquirenti, “in più occasioni” e “insistendo” nonostante le proteste e la “contrarietà costantemente manifestatagli”. I fatti contestati vanno dal 7 gennaio 2022 al febbraio successivo.