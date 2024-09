Oroscopo Paolo Fox giovedì 26 settembre 2024 | Pesci rifletti sulle tue relazioni

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 25 settembre 2024) L’diFox per oggi,26Ariete Giornata tesa, con possibili critiche e malintesi. Attenzione a come comunichi, meglio rimandare discussioni importanti a venerdì. Toro Novità in campo professionale, ma in amore potresti sentirti distratto e distaccato. Cerca di bilanciare le tue priorità. Gemelli La monotonia rischia di appesantirti. Usa la tua creatività per evitare noia, soprattutto sul lavoro. L’amore invece è in una fase delicata. Cancro Ottimo periodo per i sentimenti, con opportunità di ritorni di fiamma o incontri promettenti per chi è single. Leone Amore sottotono, ma il lavoro è al centro della tua attenzione e puoi risolvere problemi grazie a Giove favorevole. Vergine Attenzione a non fare scelte azzardate, soprattutto finanziarie.