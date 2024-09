Onu | Meloni ' destino ci sfida Italia pronta a fare sua parte' Adnkronos

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) New York, 25 set. () - Il “domino” prodotto dall'aggressione russa all'Ucraina, con “effetti destabilizzanti” che vanno ben “oltre i confini nella quale si consuma”. Muove da qui, dalla guerra a Kiev, l'intervento della premier Giorgiaall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Tredici minuti e una manciata di secondi per far sentire la voce dell'sulle sfide “dell'epoca molto complessa” che ci troviamo a vivere -non ultima l'Intelligenza artificiale- e che ci “impone di ragionare in un modo completamente nuovo”, ovvero “fuori dagli schemi che abbiamo conosciuto nel passato”.