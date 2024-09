Martina e Giusi chi erano mamma e figlia uccise a Nuoro

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 25 settembre 2024) La città diè sotto choc per la tragica strage avvenuta mercoledì mattina in via Ichnusa. Roberto Gleboni, operaio 50enne di Forestas e appassionato di armi, ha compiuto un gesto inspiegabile che ha distrutto la sua famiglia e lasciato un segno indelebile nella comunità. Chi sono le vittime Le vittime della furia omicida sonoMassetti, 43 anni, moglie di Roberto, e i loro due figli:Gleboni, 26 anni, e Francesco Gleboni, di soli 13 anni. Francesco è stato trovato in condizioni disperate e portato d’urgenza in ospedale, dove purtroppo è deceduto poco dopo., sul suo profilo Facebook, ha ancora la foto della dedica scritta sulla sua tesi di laurea: «A mia madre, che ci ha creduto prima che ci credessi io. A mio padre, l’amore più grande della mia vita».