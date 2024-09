Madrid da 9 per l’omaggio a Schillaci | lezione di civiltà Deludono Atalanta e Cagliari ma il peggiore è Lautaro – Clic e flop la rubrica

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024), Marsiglia, Martinez (): il fattore “M” è stato dominante in questo settimana di calcio, italiana ed europea.(REAL) 9Splendidodello stadio Bernabeu a Salvatore, scomparso il 18 settembre: le note di “C’era una volta il West” del maestro Ennio Morricone, l’immagine gigante di Totò, il silenzio dello stadio. Unadi, non solo sportiva, sotto la regia di Carlo Ancelotti. Uno schiaffo a chi, prima di Juventus-Napoli, ha gridato “munnezza”. P.S. Basta, una volta per tutte, con gli applausi: il minuto di silenzio vuol dire silenzio. Emotivo homenaje a Salvatoreen el Santiago Bernabeu previo al encuentro entre Realy Espanyol.@ustavojs @patakarcishvili pic.twitter.