L’ambiente nell’Italia di Giorgia Meloni è solo un rumore di fondo

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Il cambiamento climatico è troppo vasto e complesso per entrare nella ristretta scala di visione del mondo come appare dalla sezione romana di Colle Oppio, dove sembra ancora mentalmente rintanata la classe dirigente che amministra oggi l’Italia. In questi due anni di governo, abbiamo assistito a una situazione paradossale: più gli effetti del riscaldamento globale sono diventati estremi su questo paese, più il tema è sparito dall’agenda di governo e dal dibattito pubblico. Il ministro di riferimento è una figura debole come il forzista Gilberto Pichetto Fratin, mentre le teste che in teoria hanno studiato di più questo argomento (Procaccini, Giubilei) sono ormai impegnate in guerre culturali permanenti. Sul piano delle policy, le risorse sono poche, le priorità confuse.