La Scala del balletto | La Dame aux camélias una traviata speciale

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Dopo sette anni, torna allada oggi al 16 ottobre un capolavoro delnarrativo, Laauxdi John Neumeier, statunitense, 85 anni, direttore e coreografo dell’Hamburg Ballet per ben 51 anni. Creato per lo Stuttgart Ballet nel 1978, sulla misura della Diva tragedienne Marcia Haydée, questa ““ danzante sulle note di Chopin non è da meno di quella verdiana, entrambe nate dalla penna di Alexandre Dumas figlio nel 1848, quando la storia di una escort dell’alta società era dirompente per i lettori borghesi. Debuttano stavolta come protagonisti Nicoletta Manni-Marguerite e Roberto Bolle-Armand oggi e poi l’1 e il 4 ottobre; Alina Cojocaru con Claudio Coviello il 3, 14 e 16, Martina Arduino e Timofej Andrijashenko l’8 e l’11.