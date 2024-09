La figlia di Morgan e Asia Argento | Non sono una proiezione dei miei genitori nessuno è un figlio e basta

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Ladi: “” Anna Lou Castoldi,23enne del cantantee dell’attrice, è tra le concorrenti della prossima edizione di Ballando con le Stelle, al via su Rai 1 il 28 settembre. Intervistata dal Corriere della Sera, la ragazza racconta: “La proposta è arrivata inattesa e ho risposto subito di sì, senza pensarci troppo. E meno male, perché se no poi arrivano le paranoie”. Sul perché Milly Carlucci l’abbia scelta risponde: “Sicuramente mi conosceva per via dei. Non si può negare. Poi però mi ha detto che aveva visto in me qualcosa di interessante. Esseredeinon può rappresentare un pregiudizio perché è un dato di fatto. Ma la mia persona non si riduce meramente ad essere unaè un”.