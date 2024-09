Inter manca la condizione E il calendario non aiuta

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Con una classifica non piacevole, l’si prepara alla trasferta di Udine in programma questo weekend. I nerazzurri però, allo stesso tempo dovranno ritrovare lain vista di uncomplicato. GIORNI – Con un centrocampo che non ha brillato nel corso del derby contro il Milan, e con Lautaro Martinez che resta bloccato ai goal nella scorsa stagione, l’si prepara a uncomplicato tra serie A e Champions League. Se da un lato c’è un club come il Napoli che avrà unin discesa, dall’altro lato ci saranno i club come l’, il Milan e la Juventus che si giocheranno un pezzo di campionato con molti impegni di Champions League nel mezzo. I nerazzurri, dopo il delicato match contro l’Udinese in Friuli, ritorneranno a San Siro per l’esordio stagionale in Champions League.