Faccia pure io preferisco il cioccolato | Italo Bocchino gela Chiara Becchimanzi | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) "Sono d'accordo sul fatto che Elon Musk sia un genio assoluto, pensi quanti benefici dà l'uso di cannabis a questo punto, riflettiamoci un attimo", "A vederla non si direbbe": lo scambio di battute è avvenuto tra l'attricee il direttore editoriale del Secolo d'Italianello studio di Giovanni Floris a DiMartedì su La7. "La classe con cui vi approcciate è sempre da rimarcare, complimentoni", ha risposto ancora la. E il giornalista ha insistito: "Se a lei piace, ioil". "Ilè un tipo di hashish", ha sottolineato l'attrice. La, poi, è passata ad analizzare il rapporto tra la premier Giorgia Meloni e il Ceo di Tesla: "Secondo me, ciò che sente come affinità Meloni con Musk è questo fascino tracotante dell'incoerenza.