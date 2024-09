Confartigianato Italia la peggiore in Ue per danni da clima

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Nel decennio 2013-2022 ineconomici causati da eventi meteorologici estremi hanno raggiunto i 50 miliardi di euro, con una media annua di 5 miliardi di euro. E con un impatto di 284 euro per abitante nel 2022, il nostro Paese supera la media Ue di 117 euro pro capite: ogni cittadinono sopporta infatti un peso economico 2,4 volte maggiore rispetto alla media europea. E' quanto rileva un'elaborazione dell'Ufficio studi disui più recenti dati Eurostat e Istat, diffusa in occasione della 20/esima edizione della Convention 'Energies and TransitionHigh School', che si apre oggi a Chia (Cagliari), organizzata dall'associazione di categoria in collaborazione con i suoi consorzi energia Caem, CEnPI e Multienergia.