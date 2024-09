Arriva Tele-Allah L’attacco a Giordano Porro e Del Debbio | Ignoranti e senza scrupoli

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Ha sollevato polemiche, nelle scorse ore, la trasmissione “Sveliamo l’Islam“, condotta dall’Imam Usama El-Santawy. Il programma viene trasmesso su un’emittente del Nord Italia, OrobikChannel, e ha subito attirato l’attenzione per i suoi contenuti. In teoria, si tratterebbe di offrire una narrazione alternativa sulla religione musulmana. In pratica, durante la trasmissione e a margine di essa si sono ascoltate opinioni discutibili sul massacro del 7 Ottobre in Israele da parte di Hezbollah. E, soprattutto, va registrato il pesante attacco rivolto a firme importanti del nostro giornalismo – Nicola, Mario, Giuseppe Cruciani e Paolo Del– e la dura invettiva contro le loro trasmissioni. La Polemica e la “Condanna” delle Stragi Il programma “Sveliamo l’islam” non si limita a trattare questioni religiose, ma tocca anche temi di attualità.