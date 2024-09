TMNT x Naruto mostra un nuovo sneak peek in vista del lancio

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 24 settembre 2024) Le Teenage Mutant Ninja Turtles avranno un importante crossover connel corso dell’autunno, e l’artista dietro la serie ha rilasciato una nuova anticipazione dell’attesissimo team up con una nuova art speciale.di Masashi Kishimoto sta celebrando ufficialmente il 25° anniversario del debutto del manga sulla riWeekly Shonen Jump di Shuieisha, e questo significa che probabilmente vedremo tutti i tipi di nuovi progetti divertenti che celebrano i progressi fatti dain questo periodo. Questo ha portato all’annuncio non solo di unfilm live-action in lavorazione, ma anche di undivertente evento crossover.