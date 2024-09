Sarno maltempo e residenti evacuati nel centro storico | scattano le polemiche

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 24 settembre 2024) Paura e disagi aa causa delche ha colpito la città la scorsa notte, costringendo oggi alla chiusura delle scuole. Le intense piogge delle ultime ore hanno causato il crollo di detriti e fango nel, colpendo in particolare la zona pedemontana alle spalle del Municipio. Evacuazione preventiva Come riportato da SalernoToday, verso le 2 del mattino, in via precauzionale, sono staticirca 40dalle abitazioni situate in via Mortaro e nelle strade limitrofe. Parte degli sfollati è stata accolta temporaneamente presso la palestra della scuola “Amendola”, mentre altri hanno trovato sistemazioni alternative. Le famiglie sono assistite dal personale della Croce Rossa e della Protezione Civile.