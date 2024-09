Olivera | Con la Juve non abbiamo preso gol Tutto ciò è frutto di un lavoro iniziato tre mesi fa

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 24 settembre 2024)ha rilasciato un’intervista a Radio Crc, dove ha parlato delche il Napoli sta facendo con Conte e della prossima partita con il Palermo in Coppa Italia. Sulla partita contro la: «giocato una buona partita contro una grande squadra, e sopratnongoal, questo per noi è importante,deltrefa . Continuiamo a lavorare così per non subire goal». Cosa ti sta dando Conte? «Quando c’è un grande allenatore che ha allenato tante squadre, si impara tantissimo e ogni giorno imparo da lui, come tutta la squadra». Ci sono meccanismi difensivi che stai imparando con lui o è semplicemente un’impostazione che è migliorata nel complesso? «, anche la formazione. Io non ho mai giocato con la difesa a tre e sto imparando anche questa formazione».