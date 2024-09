Nuovo portale del Registro Tumori | I tassi di mortalità si riducono

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024) Idi incidenza eper tumore siin Umbria con un andamento più favorevole nel sesso maschile che in quello femminile, anche se il cancro rimane una ‘malattia’ più elevato negli uomini. E’ uno degli aspetti emersi ieri durante la presentazione delregionale deldell’Umbria, a cui ha preso parte la presidente della Regione, Donatella Tesei l’assessore regione alla Salute, Luca Coletto, e il professor Fabrizio Stracci, responsabile scientifico del. Ecco dunque che in Umbria nel periodo 2016 – 2020 sono stati diagnosticati in media 3.330 casi per anno negli uomini e 3.060 nelle donne, con una crescita meno marcata rispetto alle previsioni. L’età media di incidenza dei casi è passata da 68 anni nel periodo 1994-2000 a 69 anni nel periodo 2016-2020. I decessi sono stati 1.466 casi per anno nei maschi e 1.