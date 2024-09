No Uefa a finale Champions 2027 a San Siro | Figc al lavoro per spostarla all’Olimpico di Roma

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 24 settembre 2024) Laè alper “dirottare” ladiLeagueallo stadio Olimpico di, mantenendola così in Italia dopo il no perentorio dell’Esecutivoa San, questo perché il Comune di Milano non ha potuto rassicurare circa eventuali lavori in corso al Meazza per le vicende del nuovo stadio di Inter e Milan. Secondo quanto appreso da LaPresse, ci sarà una nuova candidatura italiana e sarà l’impianto che ha ospitato ladel 2009 e di recente la fase a gironi e un match dei quarti didi Euro 2020 itinerante nel 2021 a essere candidato per convincere stavolta la governance del calcio europeo, avendo incassato anche la disponibilità di Sport e Salute. Per la candidatura ci sarà tempo fino a maggio prossimo e potrebbero arrivare proposte anche da altri paesi a far concorrenza.