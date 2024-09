Mobilità e sostenibilità | Spazi pubblici la persona sia al centro dei progetti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024) Mercoledì 18 settembre si è tenuta la tavola rotonda ’urbani: verso un futuro sostenibile’. L’iniziativa è all’interno all’interno della SEM - Settimana Europea dellaSostenibile e fa parte del progetto ’Profe: la Provincia di Ferrara per la transizione energetica del territorio’. Appuntamento realizzato da Provincia di Ferrara, Ordine degli architetti, FIAB Ferrara aps, con il supporto di Ferrara sviluppo imprese. Dopo i saluti di Domenico Casellato, per la Provincia, e l’introduzione di Giuliano Giubelli, vicepresidente FIAB Italia, che ha ricordato l’impegno della federazione per una "attiva" sottolineando l’importanza di parole comeo pubblico, qualità della vita, partecipazione e inclusione. In sintesi "democrazia delloo pubblico".