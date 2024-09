Mi manca troppo Grande Fratello Cesara Buonamici scoppia in lacrime in diretta

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 24 settembre 2024) Momenti ditristezza alnella puntata indel 23 settembre.non ce l'ha fatta a non essere travolta dallenel corso dell'appuntamento con Alfonso Signorini e la collega Beatrice Luzzi. Si è parlato di un temasensibile per l'opinionista e alla fine il pianto è stato una conseguenza inevitabile. Anche tutti i telespettatori si sono immedesimati nel dolore della protagonista delnon ha trattenuto in alcun modo le sue, cadute copiosamente. Il conduttore sapeva che per lei fosse un momento più critico, ma ha chiesto il suo parere proprio per provare a far supportare un concorrente, che in quei frangenti era in difficoltà.