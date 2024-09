La Vigor è un bunker | Difesa fatta in casa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024) Un pareggio in trasferta non è mai da disprezzare, specie se maturato in un campo difficile, contro una squadra motivata ed imprevedibile come l’Isernia. Lasi presenta al doppio appuntamentolingo contro Ancona e Chieti con un importante e per nulla scontato bottino di punti. Il pari strappato in Molise permette ai senigalliesi di rimanere tra le prime della classe, ad oggi il primato in coabitazione vale poco in termini di classifica, ma assume un significato molto importante per mister Aldo Clementi che sta notando, domenica dopo domenica, i miglioramenti della sua creatura. Tanti gli aspetti positivi: determinazione, concentrazione ed unache, per il momento, dimostra una certa solidità.