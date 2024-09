Il principe Harry e Meghan Markle sembrano condurre vite separate Una coincidenza? Secondo gli esperti da solo Harry piace di più Perché ricorda Diana

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 24 settembre 2024) Insieme, ilnon riescono a evitare critiche e insulti. Derisi a Hollywood e a rischio di vedere finire in frantumi la carriera mediatica che hanno sempre sognato, i duchi di Sussex sono esasperati dal fatto che nulla di ciò che fanno in coppia sembra avere il successo sperato. Per cuiha deciso di staccarsi un po’ dalla moglie e avverturarsi da. Convogliando meglio le doti, e l’impegno, della madre. Ila Londra snobbato da Carlo e William.