I volontari in visita alla sede centrale

(Di martedì 24 settembre 2024) In occasione del 25esimo anno di fondazione del Dipartimento di Protezione Civile, il gruppo comunale ed il Radio club costa adriatica hanno avuto l’onore dire lanazionale per festeggiare. È stata una giornata all’insegna della formazione e del divertimento che ha rafforzato lo spirito di collaborazione e servizio che caratterizza questa attività. Durante la, ihanno partecipato a sessioni formative di alto livello, acquisendo nuove competenze per affrontare al meglio le situazioni di emergenza e gestione del rischio. Accantodidattica, non sono mancati anche momenti aggregativi e di condivisione in linea con i valori della Protezione Civile: solidarietà, lavoro di squadra e impegno per la sicurezza della collettività.