Dinamo Kiev-Lazio Baroni L’Europa League è un obiettivo

(Di martedì 24 settembre 2024) AMBURGO (GERMANIA) (ITALPRESS) – Una vittoria alle volte può essere la cura migliore. Utile sia a dimenticare l’amaro passo falso di Firenze, sia per iniziare con il piede giusto il cammino nella nuova Europa. Il nuovo format è tutto da sperimentare e la possibilità di alzare il trofeo stuzzica Marco. “E’ mia abitudine guardare sì agli obiettivi, ma procedendo passo dopo passo. Adesso abbiamo questo match delicato e importante, maè un; ci mancherebbe altro. Una competizione così prestigiosa, bellissima, non è certo d’intralcio ma è un’opportunità importante per tutti. Sono gare che ti danno spessore”. Queste le parole del tecnico. Ad attendere i biancocelesti, sul campo neutro di Amburgo, ci sarà la; il primo ostacolo da superare per provare ad arrivare alla finale di Bilbao.