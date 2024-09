Carrarese voglia di riscatto | Filippo Oliana tra obiettivi personali e di squadra

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 24 settembre 2024) E’ un momento delicato per lanel campionato di Serie B: laè reduce da tre sconfitte consecutive e la situazione di classifica è già preoccupante. Il difensore azzurro,, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali, raccontando le sue sensazioni sulla, con uno sguardo al prossimo match: “siamo dispiaciuti per l’esito del match contro lo Spezia, non possiamo essere certamente soddisfatti degli esiti di queste prime gare, anche se non siamo mai venuti meno nell’atteggiamento. In situazioni del genere che nel corso di una stagione possono accadere, occorre non piangersi addosso ma piuttosto dedicarsi ad un’analisi degli errori commessi e continuare ad insistere sul lavoro e gli allenamenti settimanali”.