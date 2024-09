Boom di febbre e raffreddore | Non è ancora influenza dipende da virus e batteri

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 24 settembre 2024) In queste settimane molte persone, anche giovani e sane, hanno avutoalta e tosse, spesso accompagnati dae mal di gola. Sicuramente gli sbalzi di temperatura hanno inciso, ma questonon è dovuto solo al passaggio piuttosto brusco fra la calura estiva e i primi freddi che segnano l’inizio dell’autunno. La giornalista e divulgatrice scientifica Roberta Villa, laureata in medicina e chirurgia, spiega: “In base alle informazioni che abbiamo a disposizione, ad ora non sono statirilevati casi dinel nostro Paese. Sono piuttosto diffuse forme respiratorie provocate da vari. Inoltre c’è il Covid, che sta circolando parecchio”. “Per l’vera e propria – prosegue Roberta Villa – è presto. In genere arriva a novembre e, per questo, la campagna vaccinale antle si concentra nel mese di ottobre.