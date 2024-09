Torrella dei Lombardi | truffe ad anziani La campagna di sensibilizzazione

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 23 settembre 2024) Prosegue adeiladicontro leaglimesssa in campo dai Carabinieri. Continua nelle chiese dell’Irpinia ladidei Carabinieri contro leagli. A Torella dei, al termine della messa celebrata da S.E. Monsignor Pasquale Cascio, Arcivescovo di Sant’Angelo dei-Conza-Nusco-Bisaccia, il Comandante della locale Stazione dei Carabinieri è intervenuto per offrire utili consigli su come difendersi dalle, fenomeno che colpisce in particolare la fascia di età più anziana.