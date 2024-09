Terranuova Domani la Ruota d’Oro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) Arezzo, 23 settembre 2024 – 176 iscritti e 36 squadre, il meglio del ciclismo dei "puri",Bracciolini ed il nostro Valdarno vivranno le emozioni della 54 esima edizione dellad'Oro. In tempi di magra e di difficoltà organizzative crescenti in genere, è davvero tanta roba e molto ovviamente si deve a tutto il comitato organizzatore presieduto da Ercole Mealli e Massimiliano Meliciani e anche dal fascino che richiama questa manifestazione. Che, scorrendo l'albo d'oro e il resto dei protagonisti, è un inno alla più bella memoria del pedale, dall'immenso Gino Bartali ad Alfredo Martini, i fratelli Ciolli dello "Stecco", Amerigo Sarri, i cugini Marcello e Moreno Mealli da Malva, Beppe Petito in maglia Fracor e giù giù fino a Cipollini, Furlan e Vincenzo Albanese che qui trionfò nel delirio popolare.